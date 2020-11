Zara : La célèbre marque sort une paire de bottes à moins de 50 euros… Les fans se l’arrachent !

Une belle conception très tendance et qui vient voler la vedette aux nombreuses bottes qui existent déjà sur le marché.

Les amoureux de bottes sont à l’honneur ces derniers jours chez Zara. S’il y a déjà eu des paires de baskets tendance, des sandales, des escarpins à talon, ces paires de bottes sont adaptées pour l’automne comme l’hiver. Elles feront sans doute partie des accessoires les plus plébiscités de cette saison : confortables et adaptées à la météo, elles se présentent comme une alternative sûre pour les fanatiques de la mode. D’ailleurs, cette fameuse paire de bottes cartonne déjà sur les réseaux sociaux et les internautes ne font qu’en parler. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Voir cette publication sur Instagram Platform heeled ankle boots #zarawoman Une publication partagée par ZARA Official (@zara) le 28 Oct. 2020 à 11 :27 PDT

Les bottes d’hiver de chez Zara

Ceci est un avis aux adorateurs de fashion. Pour toutes celles qui aiment s’approprier les petites nouveautés de chaque saison dans leur dressing, les bottes d’hiver de chez Zara sont clairement une belle aubaine. Si les articles des autres saisons semblent être très onéreux, le coût de ces bottes d’hiver est assez maîtrisé. Ce modèle est très tendance et est devenu la coqueluche des réseaux sociaux.

Une autre raison qui rend ces bottes très intéressantes est leur caractère mixte. Elles peuvent être utilisées comme bottes de pluie, mais aussi comme bottes de chasse. Pour cette dernière, c’est la couleur kaki qui convient le mieux. Elles sont très confortables et possèdent des semelles larges plateforme. Elles disposent également d’une garantie antichute dans les flaques ou sur les plaques de verglas.

De belles paires de bottes à moins de 50 euros !

Ces bottes sont les plus adaptées pour celles qui aiment les belles ballades après la pluie. Plus aucun souci à se faire pour marcher dans les flaques. Des balades dans les bois ? Il n’y a plus à hésiter pour se procurer les nouvelles bottes de Zara. Ce modèle en caoutchouc est vendu à 49,95 euros et est disponible de la taille 35 jusqu’à la taille 42.

C’est sans doute la principale raison pour laquelle elle est devenue si appréciée par les internautes. Des bottes de chez Zara à moins de 50 euros ? C’est une toute première en plus de la qualité qui est l’une des premières caractéristiques de cette marque. C’est la ruée vers les magasins et autres points de vente en ce moment.

Voir cette publication sur Instagram Heeled leather round toe ankle boots #zarawoman Une publication partagée par ZARA Official (@zara) le 28 Oct. 2020 à 8 :35 PDT



Depuis la sortie de cette paire de bottes, on l’a déjà vu plusieurs fois sur les réseaux, notamment sur des photos partagées par quelques stars du net. On peut dire qu’elles se marient très bien avec leur style vestimentaire.

Déjà en rupture de stock sur le site internet

À chaque fois que la marque sort une nouvelle conception, on assiste au même schéma. Une prise d’assaut des magasins par les adorateurs de la mode, et cette fois, les bottes d’hiver n’y ont pas échappé. Cela n’a rien d’étonnant puisque l’hiver approche à grands pas et Zara est réputé pour mélanger l’agréable à l’utile.

Malheureusement, cette nouvelle paire de bottes est pour le moment, en rupture de stock sur le site internet de la marque. La seule alternative qui reste est de se rendre dans les boutiques pour en trouver. Vous pourrez donc l’associer à un jean, un short, une robe ou une jupe. Elles peuvent être portées sur tous vos vêtements d’hiver.