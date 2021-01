Zara : le top 5 des pièces incontournables que vous devez avoir dans votre dressing

Avec les soldes qui ne sont pas encore terminés, vous pouvez clairement acheter quelques pièces maîtresses chez Zara. Si les prix généralement sont adaptés à toutes les bourses, il faut savoir que ce sera encore plus le cas grâce aux soldes d’hiver qui devraient se terminer à la fin du mois de février. Nous avons donc trouvé cinq produits que vous devez absolument acheter puisqu’ils sont à la mode.

Toutes les pièces chez Zara au meilleur prix

Dans certaines enseignes, les petits prix sont au rendez-vous, mais la qualité est clairement de côté. Avec Zara, ce n’est pas le cas puisque vous aurez les deux qui seront réunis et vous pourrez enfin vous accorder quelques plaisirs sans toutefois perdre des fortunes. Bien sûr, faites un peu de place dans votre dressing, car les vêtements Zara cités dans ce classement ne sont pas les seuls et vous pourrez dénicher de petites perles pour sublimer à la fois votre look et votre silhouette.

Vous ne pourrez pas faire l’impasse sur des bottines avec une grosse semelle et une tige au niveau de la cheville, elles sont affichées à 29.99 euros. Pour affronter le froid de l’hiver, une cape en laine sera agréable alors qu’elle est proposée à 59.99 euros seulement. Vous pourrez bien sûr porter les deux pièces avec une chemise oversize en velours et elle est rose, son prix est de 9.99 euros. La combinaison est à la mode cet hiver, Zara propose donc une pièce noire, elle est en jean et conçue avec des boutons. Son prix est de 19.99 euros. Vous ne pourrez pas faire l’impasse sur le legging flare puisqu’il s’adapte à toutes les tenues et son prix ne dépasse pas 18 euros.

Ce sont donc les cinq pièces incontournables du catalogue de Zara, mais nous vous proposons de regarder les réseaux sociaux et le compte Instagram de l’enseigne. Vous aurez de nombreuses idées pour vos futurs looks et ce sera aussi l’occasion de décrocher les dernières pièces à la mode. Vous pourrez même dénicher une petite robe ajustée bleue, Zara affiche un prix révolutionnaire de 19.99 euros pendant la période des soldes et vous pourrez avoir un style très moderne et il sera possible de l’adapter à toutes les tenues.

Le bleu est clairement à la mode en 2021

Depuis quelques semaines, les tendances commencent à inonder les rayons des marques françaises comme Zara. En effet, les défilés ont donné le ton et les créateurs ont pu proposer des pièces sympathiques. Le bleu et toutes les déclinaisons de cette teinte semblent être au coeur de toutes les attentions et c’est aussi le cas chez Zara. Cette dernière propose la fameuse petite robe, mais également un top retroussé au niveau du ventre, vous aurez même des pantalons ou encore des vestes.

Si le bleu est tendance, sachez que ce sera aussi le cas pour les vestes oversize. En effet, pendant plusieurs années, les femmes voulaient absolument porter des vêtements proches du corps, mais ce ne sera pas forcément le cas en 2021. En effet, les pantalons évasés et amples reviennent en force sur le devant de la scène et toutes les pièces sont disponibles sur le site Internet de Zara. L’enseigne est souvent très prisée par les adeptes de la mode puisqu’elle s’inspire clairement des plus grands couturiers. Vous pourrez même dénicher sur YouTube des vidéos qui mettent en avant les meilleures pièces du moment en fonction de la saison et de la mode.