Zaz : la chanteuse fait son grand retour en studio ! Les fans sont ravis par cette bonne nouvelle !

La chanteuse s’était faite très rare depuis quelques années. C’est en 2018 que Zaz a sorti son dernier album.

Sortie de son long silence

Après ce quatrième album devenu disque de platine, la jeune femme est partie parcourir le monde. Pendant des mois, elle s’est produite à Londres, Tokyo et Osaka. Elle revient ensuite en France et finit sa tournée en mi-octobre de l’année 2019 aux Etats-Unis.

🗽😘 NYC !!! This Sunday night we're on at 7.30pm @BeaconTheatre , come early! and Thanks @nytimes for the concert preview 👉 https://t.co/60Qep1N0gY

"music ranging from Manouche-style jazz to electro-pop, all colored by her raspy yet powerful vocals and effusive delivery…" pic.twitter.com/ITeoefarXQ — Zaz (@Zaz_Official) October 6, 2019

La chanteuse s’est ensuite faite très discrète, surtout dans les médias. C’est donc sur les réseaux sociaux que Zaz communique avec ses fans. L’interprète de « Je veux » partage quelquefois des selfies d’elle. Elle partage aussi ses créations sur son compte Instagram. Il y a aussi quelques clichés de ses tournées en Russie et au Québec.

Après plusieurs mois d'introspection, de réflexion sur moi, sur le monde qui m'entoure et la situation inédite que nous vivons tous, je me remets doucement sur le chemin de la création.

Douceur et bienveillance à nous tous ❤️#album #news @ElektraFrance @WarnerMusicFR — Zaz (@Zaz_Official) August 18, 2020

Ce Mercredi 19 août, c’est une toute autre histoire. L’artiste tourangelle partage quelques clichés inhabituels, de quoi attiser la curiosité de ses abonnés. Micros, partitions de piano, batterie, violoncelle… sont apparus dans le dernier post de Zaz. Elle a confirmé en commentaire qu’elle était de retour en studio.

Après des mois d’introspection et de réflexion sur elle-même, elle est maintenant prête à se remettre sur le chemin de la création. Elle mentionne ensuite le studio et la maison de disque avec qui elle travaillait. Ces mots ont ravi ces fans. Quelques uns d’entre eux se sont manifestés dans le commentaire. Les fans devront quand même prendre leur mal en patience avant de découvrir le nouveau projet de Zaz.

Qui est donc cette chanteuse aussi discrète que talentueuse ?

Isabelle Geffroy, dite Zaz est une chanteuse française née le 1er mai 1980 à Tours. Elle mêle différents genres de musique : folk, variété française et soul. A l’âge de cinq ans, Isabelle entre au conservatoire de Tours. C’est aussi le cas de sa sœur et de son frère. Elle se fera remarquer au cabaret « Chez Nello ». Elle sera au conservatoire jusqu’à l’âge de 11 ans où elle apprendra surtout le solfège, le piano, le violoncelle, la guitare et le chant choral.

En plein rêve américain, je suis heureuse de vous faire découvrir une nouvelle version de mon single « On S’En Remet Jamais » ! 😀 J’espère qu’il vous plaira autant qu’il m’a plu ❤️#OSERJ #NouveauSingle #Amourhttps://t.co/aDW8R5vrv6 — Zaz (@Zaz_Official) October 4, 2019

Après le divorce de ses parents, les enfants suivent leur mère à Bordeaux. A l’adolescence, elle apprend le chant et aussi le kung-fu avec un entraîneur professionnel. En 2000, elle décroche une bourse d’étude pour le CIAM de Bordeaux. Elle débute sa carrière de chanteuse dans le groupe Fifty Fingers. En 2002, elle intègre un groupe de blues bordelais Red Eyes. Elle écume les cafés avec le groupe. C’est en 2006 qu’elle va à Paris dans un cabaret en tant que chanteuse. Elle va y rester un an et demi.

En 2007, Zaz répond à une annonce du producteur et auteur-compositeur Kerredine Soltani. Il était à la recherche d’une chanteuse à la voix rauque un peu cassée. C’est lui qui lui écrit « Je veux ». Il lui trouve aussi un éditeur et une société de production. Elle gagne la finale de la troisième édition du concours « Le tremplin Génération ».

En 2010, elle sort son premier album et devient connue du grand public par la chanson Je veux. En 2013, son deuxième album a été créé. La même année, sa chanson « Eblouie par la nuit » est utilisée dans la bande son du film « Dead man Down ». En 2014, elle sort un album reprise. Elle participe aussi au Festival Cultural Zacacetas en 2016. C’est en septembre 2018 que son quatrième et dernier disque en date est sorti. Elle est actuellement de retour au studio.