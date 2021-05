Zéro déchets dans la salle de bain : découvrez en exclusivité ces produits qui vont pouvoir vous changer la vie !

C’est désormais une préoccupation qui inquiète de plus en plus les français : la planète est en train de mourir à petit feu et chaque conseil est vraiment bon à prendre dans ces différentes conditions que nous sommes en train de vivre aujourd’hui.

Comme vous pouvez le voir, il se trouve que même depuis la crise sanitaire du coronavirus, les conditions climatiques ont continué à se dégrader, notamment avec des pics de pollution qui n’avaient jamais été atteints dans certaines villes en France.

Les français font de plus en plus attention à ce qu’ils consomment dans leur vie au quotidien

Mais pour autant, ce n’est pas une raison pour ne pas faire attention à ce que l’on consomme au quotidien, et notamment dans la salle de bains où il se trouve que nous utilisons souvent beaucoup trop de produits qui polluent la planète, ce qui est très mauvais. Voici quelques indications à suivre qui devraient vous plaire si vous voulez faire de la place dans votre salle de bain.

Un shampoing solide et hydratant Christophe Robin

Si certains choisissent de ne pas se laver les cheveux tous les jours, alors quand c’est le cas nous ne pourrions que vous recommander d’opter pour ce shampoing solide qui a d’ores et déjà pu faire ses preuves. Avec des ingrédients qui sont 100% naturels et une fabrication qui est artisanale, ce shampoing solide est enrichi en aloe vera, ce qui n’est pas anodin !

Un nettoyant de visage naturel « Respire »

Vous n’allez pas regretter ce nettoyage pour votre visage qui est naturel à 95%. En effet, on y trouve de l’huile de lin et du tournesol bio, ainsi que du beurre de karité bio. Au quotidien, cela va vous permettre en effet d’éliminer facilement les différentes impuretés, comme par exemple la pollution, le sébum, ou encore l’acné. Avec un emballage qui est entièrement recyclable, vous auriez tort de vous en priver.

Des blocs de savon surgras Horace

Si vous décidez d’utiliser ces pains de savon pour prendre votre douche, vous ne risquez pas d’être déçu ! En effet, il se trouve que les odeurs de la marque Horace sont tout simplement magiques… En plus de pouvoir vous en servir lors de votre douche, vous allez pouvoir également vous en servir pour pouvoir facilement vous laver les mains notamment. Avec les trois savons pour une quinzaine d’euros, c’est le moment ou jamais de pouvoir en profiter !

Un baume multi-usages par Les Petits Prodiges

Avec ce baume multi-usages révolutionnaire, vous allez pouvoir faire de précieuses économies. Il se trouve en effet que ce produit est assez efficace et peut combiner jusqu’à 10 produits en un : c’est à la fois un soin du visage, un après-rasage, un soin très utile et pratique pour les mains, mais également un après rasage. Vendu à un prix défiant toute concurrence et composé d’ingrédients naturels, c’est le moment ou jamais de vous faire vraiment plaisir à petits prix !