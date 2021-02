Zette, la voix off des 12 Coups de Midi : ses deux fils jouent dans Demain nous appartient !

Avec la plus grande émotion, nous avons pu prendre connaissance d’une information incroyable concernant la voix off de l’émission animée par Jean-Luc Reichmann, dans Les 12 Coups de Midi sur TF1. Personne ne pouvait s’attendre à ce que Zette, que l’animateur met parfois en avant, soit la mère de deux célèbres acteurs.

En effet, c’est dans la série Demain nous appartient que l’on peut voir ces derniers, et si jusque là cette information était secrète, celle-ci a fuité et nous connaissons désormais toute la vérité !

Les 12 Coups de Midi : de nouvelles personnalités françaises dans l’émission de TF1 ?

C’est vraiment du jamais vu pour la nouvelle émission de Jean-Luc Reichmann, on ne s’attendait pas à une nouvelle aussi dingue que l’on pourrait entendre en plein tournage de l’émission Les 12 Coups de Midi.

En effet, d’habitude, c’est plutôt lors de certaines émissions spéciales comme par exemple à Noël que l’on peut avoir la chance de voir des chanteurs, des comédiens ou encore des humoristes participer à ce jeu incroyable.

Cela a notamment été le cas il y a tout juste quelques semaines, à l’occasion du grand jeu Les 12 Coups de Noël qui a pu encore une fois tenir toutes ses promesses, avec des candidats mythiques de l’émission que l’on a pu encore découvrir dans des images folles.

Ceci étant dit, il faut rappeler que cette émission est loin d’avoir mis tout le monde d’accord, et pour cause : une question à été au cœur de la polémique et les téléspectateurs n’ont pas manqué de le faire savoir à Jean-Luc Reichmann ainsi qu’à la production de l’émission Les 12 Coups de midi : une question assez scandaleuse selon certains français qui concernent les femmes qui feraient mieux certaines choses que les hommes.

Quand on sait que la bonne réponse jugée par la production de l’émission était « mentir », il y a vraiment de quoi sauter de sa chaise !

Heureusement, on peut compter sur de nouveaux événements depuis ce triste incident, comme on a récemment pu le voir avec Zette, la voix off de l’émission. On a en effet pu apprendre une très grande nouvelle que personne ne s’attendait à voir, et tous les téléspectateurs ont été assez surpris !

Les 12 Coups de Midi : qui sont les enfants de Zette, ces acteurs célèbres de Demain nous appartient ?

Les plus grands fans de Zette vont être ravis ! En effet, nous vous dévoilons en exclusivité les noms des acteurs de Demain nous appartient qui sont les enfants de Zette, la célèbre voix off de l’émission Les 12 Coups de Midi.

Cosima Bevernaege, qui est arrivée il y a tout juste quelques temps dans Demain nous appartient, est la première actrice qui est une enfant de Zette et elle interprète Iris Lotard dans la série.

Mais ce n’est pas tout, car on a également pu la voir dans d’autres séries de la chaîne de télévision TF1 comme par exemple Sections de recherches ou encore Joséphine, ange gardien. Quant à son fils, Gulliver Benhadj Bevernaege, on a quant à lui pu le voir dans la série Demain nous appartient dans des rôles très remarqué, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’avec le personnage de Mathias Gardel qu’il incarne avec le plus grand succès, on imagine que le parcours des deux acteurs devrait encore durer pendant très longtemps dans les mois et les années à venir.