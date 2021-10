Zoom sur les destinations de relaxation les plus prisées de France !

Un style de vie un peu trop routinier peut être parfois synonyme de grand stress. Un stress qui, lorsqu’il s’accumule peut-être plus tard à la source d’autres maux. C’est ce qui explique le besoin de parfois vouloir changer de cadre de vie durant nos vacances afin de se relaxer. Pas besoin cependant d’aller bien loin pour cela. La France regorge en effet d’endroits très prisés, propices pour se ressourcer et oublier nos causes quotidiennes de stress.

View this post on Instagram A post shared by Ombeline Poulin (@ombelinepoulin)

La dune du Pilat

La dune du Pilat est une véritable merveille de la nature, qu’il faut fouler au moins une fois dans sa vie. Avec son sable fin et la mer bleue azur, proche du bassin d’Arcachon et du Cap Ferret, cette dune est un endroit idéal pour se ressourcer. C’est en effet la plus grande dune d’Europe, et de son sommet. Elle offre une vue particulièrement incroyable, surtout lorsque vous vous levez tôt pour admirer le lever de soleil, ou lorsque vous restez un peu tard pour son coucher.

Cet endroit accueille notamment des clubs qui proposent entre autres des vols ULM, des sauts en parapentes, des balades en paddle. Toutes ces activités sportives disponibles vous permettront de faire le vide dans votre esprit. Vous avez également l’occasion de bronzer à la plage du Petit Nice qui est à côté de cette merveille.

La forêt de Brocéliande-Ille-et-Vilaine, Morbihan

Le nom Brocéliande attise forcément l’imagination, mais en réalité, cette forêt se nomme « Paimpont ». Elle se trouve à cheval sur l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Brocéliande aurait en effet servi de décor aux épisodes de la série ‘’Les chevaliers de la table ronde’’.

Le charme de cette forêt, empreint de mystère est très séductrice, surtout avec les fabuleux sols de schiste vert et rouge, les magnifiques étangs et le parfum d’humus envahissant les bois. Une randonné au cœur de cette belle verdure permet d’embarquer sur les traces du roi Arthur, de Merlin et de la fée Viviane, tout en écoutant de jolies légendes bretonnes.

La ville thermale de Aix-Les-Bains

Aix-Les-Bains est réputée être la quatrième ville thermale de France. C’est un bon point de chute pour relâcher un peu la pression et prendre soin de soi. Cette ville savoyarde, entre lac, sommets et forêts, vous met déjà dans les conditions idéales pour une relaxation.

La ville propose ainsi diverses activités, notamment le paddle sur le lac, un stage de méditation ou de Qi Gong, pour vous permette de vous reconnecter à la nature. Pour plus de détente, les centres de bien-être avec soins, sauna, jacuzzi et cures de remise en forme de qualité irréprochable sont également disponibles.

View this post on Instagram A post shared by ❀ Cha ❀ (@cha.chtln)

L’Aveyron

L’Aveyron est une région très agréable et douce pour se mettre au vert. Cette région dispose de jolis villages très attrayants à découvrir, comme Najac, Estaing, Belcastel, et Peyre. Vous pouvez donc choisir de visiter ces villages tour à tour. Ou, choisir simplement de vous poser dans l’un d’eux pour vous reposer et apprécier le calme enchanté du paysage. Il y a également le camping ‘’Domaine des Tours’’ qui est intéressant à visiter en été.